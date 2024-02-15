Наши партнеры на "Рамштайне" сами предлагали предоставить Украине дальнобойное оружие, - Минобороны
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На последнем заседании в формате "Рамштайн" наши партнеры уже сами говорили о необходимости предоставить Украине дальнобойное оружие.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"На этом "Рамштайные" партнеры сами говорили о необходимости предоставить Украине оружие глубинного поражения… У нас есть полное понимание, что это очень важная часть борьбы и обескровливания нашего врага", - подчеркнул он.
Такое оружие позволит Украине наносить удары по логистическим путям врага, составам и командным пунктам на временно оккупированных территориях, отметил Павлюк.
"Наши партнеры хорошо понимают, что это нужно и какое именно вооружение нужно", - добавил он.