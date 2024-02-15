40% украинцев доверяют Сырскому. 35% не слышали о нем в феврале, - опрос КМИС

35% украинцев в феврале 2024 года не знали кто такой Александр Сырский, 48% не знали о нем в декабре. При этом 40% украинцев доверяют новому главку.

Такие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Формально Сырскому среди всех респондентов доверяют 40%, не доверяют 21%. Еще 4% не определились со своим отношением.

При этом 35% украинцев не знали его в феврале (а в декабре не знали 48%).

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В пересчете к тем, кто его знает, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют – 33%. В декабре соотношение было 63% против 29%, то есть по сравнению с декабрем отношение к нему практически не изменилось.

"Принципиально важно, что у нового Главнокомандующего доверие населения, и история с отставкой В. Залужного не сказалась на показателях доверия А. Сырскому", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

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Опрос был проведен 5-10 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Погрешность в мирное время не должна была превышать 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.