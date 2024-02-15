Часть сотрудников ДЗНГ СБУ, следивших за журналистами, отправили в зону боевых действий на Донбасс, - Bihus.Info

Bihus.Info сообщил, что часть тех, кто следил за журналистами проекта, отправили в Донецкую и Луганскую области.

Об этом проект информирует в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Ранее журналисты направили запрос в СБУ, в котором спросили:

- о ком именно говорилось в комментарии СБУ о кадровых решениях в Департаменте защиты национальной государственности?

- продолжают ли выполнять свои служебные обязанности сейчас представители ДЗНГ СБУ, о которых говорится в сюжете Bihus.Info, а именно Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко, Тарас Садовник? Будут ли они отстранены?

– кто сейчас исполняет обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности?

"В ответе СБУ сообщила, что исполняющим обязанности руководителя ГЗНИ временно назначен Андрей Ищук. А фигуранты нашего расследования вроде бы уже в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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Слежка за журналистами Bihus.Info

16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналістами: они из Департамента защиты национальной государственности.

Впоследствии Рада вызвала голову СБУ Малюка для доклада.

Стало известно, что досудебное расследование по делу о слежке за Bihus.infо будет осуществлять ГБР. После этого еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР.

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