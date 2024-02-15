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18-летний украинский футзалист Богдан Козак погиб в бою против российских оккупантов

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В бою против российских оккупантов погиб 18-летний украинский футзалист Богдан Козак.

Об этом в Instagram сообщила пресс-служба УАФ, передает Цензор.НЕТ.

Богдан Козак

"Перед вступлением в ряды Сил обороны, парень выступал за КИВС "Клуб Игровых Видов Спорта". В 2023 году Богдан подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ. Проходил военное обучение в испанском городе Толедо, после чего выполнял боевые задания на восточном направлении фронта", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • shokolad
    Сончко(((.. Як же ж боляче.. Вічна слава Тобі, Друже. На колінах..
  • Hanka Panyanka
    великий сум...
  • Amber
    Чому ця дитина була на фронті ?

    Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Богдана 😪😪😪
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