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Зеленский провел заседание с Советом по поддержке предпринимательства

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Президент встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Среди присутствовавших на встрече были:

  • руководитель ОП Андрей Ермак;
  • первая вице-премьер-министр - министер экономики Украины Юлия Свириденко;
  • министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров;
  • Генеральный прокурор Украины Андрей Костин;
  • заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма;
  • советница руководителя ОП государства Дария Заровна.

Владимир Зеленський отметил, что создал этот Совет с целью консолидации усилий государства и бизнеса в целях сохранения и развития предпринимательского потенциала Украины в условиях полномасштабной войны России против нашего государства.

"Вопросы войны забирают почти все мое время. Я за то, чтобы государственные институты помогали предпринимателям. Вы сейчас готовы действовать, у вас есть энергия сфокусироваться на этих вопросах. Потому что вы живете этим и знаете, какие законы нуждаются в изменениях, какие правки необходимо внести , какую реформу довести до парламента. Это глобальные вопросы", - сказал он.

Сообщается, что Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых важных вопросов, требующих решения.

"На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые ставил бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким определенным вопросам уже нашли решение, а еще отрабатываются", - рассказал Ермак.

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Свириденко объяснила, что для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Ожидается, что внедрение всех запланированных мер будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, обновление принципов работы Бюро экономической безопасности, а также необходимость поддержки предприятий ВПК, изменения в законодательство.

Отдельное внимание было уделено введению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создания платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину в отношении уголовных производств в стране ", – говорится в сообщении.

Ожидается, что цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса – регионального, мелкого, среднего – и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, прежде всего беспокоящие предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды, добавили в ОП.

"О каждом из обсужденных вопросов был очерчен план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине", - говорится в сообщении о ход встречи.

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Топ комментарии

  • Николай Влад
    Рашисти вже зайшли в 9-й квартал в Авдіївці.
    Зараз фактично врукопашну йде бій за Авдіївку...
    А верховному головнокомандуючому пофіг на Авдіївку, на фронт, на наших солдат там, фактично воюючих в напівоточенні.
    Він не ставку проводить, не по близу фронту проводить зібрання всіх тих ''геніальних генералів'', які успішно як і він здають Авдіївку рашистам...
    Він нараду з підприємцями проводить.
    Йому головне гроші, а фронт, долі солдат зараз і взагалі територіальна цілісність України пофіг.
    Головне бабло.
  • Лис Микита 4754e778
    створив ОПГ,а тепер радиться,як рейдернути найбільших платників податків і продати це через бидломарафон,як велику перемогу.
  • kelt kant
    Єрмак, Шурма, Зарівна на чолі із зе-лідором... Це більше схоже на команду з ліквідації українського підприємництва. Ще не вистачає помічника зрадника Сівковича, Даніли Гетьманцева, який останніми роками був смотрящім за економічним блоком від ОПи та нищив українське підприємництво "со всєй пролєтарской нєнавістью", але зараз цю функцію, схоже перебрав на себе "регіонал" Шурма ... ZEлена шобла апріорі ніколи не працювала і не працюватиме НА Україну, НА українське підприємництво, НА українське Військо, НА український народ. Бо вони від початку працювали ПРОТИ всього цього і працюватимуть далі, аж поки український народ їх не зупинить ...
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