Разминирование Украины: Венгрия присоединилась к коалиции НАТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай Бобровницкий.
"В Украине одной из самых неотложных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, - это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя обучение по разминированию", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре прошлого года Литва презентовала обновленную концепцию "Коалиции по разминированию", содержащую как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии столкновения с врагом.
11 января в литовском Министерстве обороны состоялась встреча партнеров коалиции по разминированию во главе с Литвой, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.