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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.

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знищення
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 400 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 400 300 (+1210) человек,
  • танков ‒ 6 465 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 9 641 (+21)ед,
  • РСЗО – 984 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4), ед.
  • крылатые ракеты ‒ 1895 (+13),
  • корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25) ед,
  • специальная техника – 1 528 (+4).

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Знищення російської армії

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Топ комментарии

  • Only
  • Vitaliy Kasenkov
    Є два ювілеї по оркам 400 тис з початку війни і 70 тис з початку зими
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3645 день москальсько-української війни.
    112!! одиниць техніки та 1210!! чумардосів.
    Арта 21!, броня 62!!, логістика 25!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4.
    Ювілей по чумардосах - 400 000 мальчікав в трусіках на концерті у Кабзона.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 400 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
    В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
    В Нижньому Тагілі - на 5т
    в Кургані - на 6т
    в Томську - на 9т.
    В Воронежі близько - 10т
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