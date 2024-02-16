Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 400 300 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 400 300 (+1210) человек,
- танков ‒ 6 465 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 9 641 (+21)ед,
- РСЗО – 984 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4), ед.
- крылатые ракеты ‒ 1895 (+13),
- корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25) ед,
- специальная техника – 1 528 (+4).