Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 400 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 400 300 (+1210) человек,

танков ‒ 6 465 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39) ед,

артиллерийских систем – 9 641 (+21)ед,

РСЗО – 984 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,

самолетов – 332 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4), ед.

крылатые ракеты ‒ 1895 (+13),

корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25) ед,

специальная техника – 1 528 (+4).

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