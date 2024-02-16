Если США выйдут из НАТО, Нидерландам придется удвоить военные расходы, - министр обороны Оллонгрен

Нидерландам придется увеличить военные расходы до 4%, если Дональд Трамп станет следующим президентом США и решит выйти из НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NOS.

"Если Трамп станет президентом и решит покинуть НАТО, как он угрожал сделать несколько раз, Нидерландам придется удвоить расходы на оборону. Об этом сегодня вечером заявила министр обороны Кайса Оллонгрен", - говорится в материале.

Министер отметила, что это альтернативный сценарий, и она не ожидает, что это произойдет. В то же время последние заявления Трампа, сделанные им в минувшие выходные на предвыборном митинге, она называет тревожным звонком.

"За некоторое время мы осознали, что мы в Европе должны сделать больше для нашей собственной безопасности, включая НАТО, конечно. Мы не можем воспринимать это как должное", - сказала Оллонгрен.

Сейчас расходы Нидерландов на оборону даже ниже стандарта НАТО в 2% ВВП. Но, по словам Оллонгрена, цели уже почти достигнуты. Эти 2% являются нижним пределом, который необходимо установить на несколько лет.

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"Но США – большой и важный союзник, – добавила она. – Без их поддержки мы должны думать о вдвое большей сумме".