Россияне заявили, что Украина атаковала их территорию пятью БпЛА

Минобороны России сообщает об атаке 5 украинских беспилотников, якобы уничтоженных над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграмм-канале российского минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили, что украинские беспилотники атаковали "объекты на территории Российской Федерации".

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в сообщении.

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