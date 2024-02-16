Ночью оккупанты обстреляли Херсон, повреждена контактная сеть

В ночь на 16 февраля россияне в очередной раз обстреляли Херсон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В результате ночных вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть. Из-за этого утром не смогли вывести троллейбусы на маршруты", - говорится в сообщении.

Мрочко отметил, что специалисты "Херсонэлектротранс" уже приступили к работам по восстановлению. После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии. Сроки возобновления движения троллейбусов в Херсоне пока не известны.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, враг за прошедшие сутки совершил 14 обстрелов области. Бил по жилым кварталам населенных пунктов, 1 человек погиб.

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