Если россияне захватят Авдеевку, то не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW

Российские войска понесли во время боев за Авдеевку очень большие потери. Им нужен длительный период восстановления и отдыха. Поэтому, в случае захвата Авдеевки они не смогут быстро продвинуться и оккупировать большие населенные пункты к западу от города.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены в не менее чем 30 километрах западнее Авдеевки. Российские войска не демонстрируют готовности реализовать быстрое механизированное продвижение вперед и оккупировать эти города и села в ближайшей или среднесрочной перспективе.

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"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники в захвате Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", - говорится в отчете.

Учитывая это, в ISW предполагают, что в случае захвата Авдеевки российские войска вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. При этом потенциальный захват города, как минимум, создаст условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.

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