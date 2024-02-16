Защищая Украину, погиб известный реконструктор с Тернопольщины Роман Кулык

В боях за Украину погиб боец 81-й отдельной аэромобильной бригады, известный реконструктор с Тернопольщины Роман Кулык.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в группе "Наш край – Чортківщина" сообщил его побратим Александр Иванюк.

"На фронте погиб известный многим нам друг, реконструктор и воин Роман Кулык. Родом из Чорткова. Чрезвычайно добрый и щедрый. Хотя нелегкая жизнь его должна была сделать черствым и невежественным.

К сожалению, мы вместе многого не успели сделать и воспроизвести, но спи спокойно… мы будем тебя помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться.

Ты ушел как мужчина, как воин! Смерть твоя - лучшая из всех!", - говорится в сообщении.