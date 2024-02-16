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В Германии подтвердили, что в пятницу Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности

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шольц,зеленьский
Спикер правительства Германии сообщил, что в пятницу, 16 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Берлине подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на N-TV.

По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции по безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шольц в Берлине могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Визит Зеленского во Францию и Германию

Ранее в Офисе президента подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.

Также Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    І що робити з цим папірцем " про всЬо хорошеє!"?
  • Mobilis in mobile
    От цікаво, Порошенку виїжджати за кордон не можна - Буданов розказує про небезпеку для нього.
    Зеленському виїжджати за кордон можна - ніякої небезпеки для нього Буданов не бачить.
    І які ж можна зробити висновки?
    Зеленський не становить небезпеки для Рашки, на відміну від Порошенка?
    В Україні безпечніше ніж в Європі? Але чому тоді мамаРіма та папаСаша разом з восьмигривневою скумбрією сидять там, а не в Україні?
  • Чайка Київ
    Дмитро Биков:
    Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського.
    А такими діями Зеленський лише прискорив свою "політичну смерть".
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