В Германии подтвердили, что в пятницу Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на N-TV.
По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".
После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции по безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.
Визит Зеленского во Францию и Германию
Ранее в Офисе президента подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.
Также Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже.