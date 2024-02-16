Польские фермеры блокируют пять пунктов пропуска на границе с Украиной, - ГПСУ

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. 1400 фур стоят в очередях.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Руська, Шегини, Усть-Луг, Угринов", – отметил он.

По словам спикера ГПСУ, в очередях стоят 1400 фур с польской стороны, больше всего - напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Руська.

Также смотрите: Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наименьшее количество фур - напротив пунктов "Усть-Луг" и "Угринов".

Перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

"Один - это пункт пропуска "Краковец", и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди", - добавил Демченко.

Читайте также: Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки