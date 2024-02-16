Утром оккупанты обстреляли Купянский район, за сутки на Харьковщине погибли 3 человека

Россияне не прекращают обстрелов Харьковской области, под вражеским огнем за сутки оказались более 15 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 6.24 враг обстрелял с. Екатериновка Купянского района, поврежден частный дом, без пострадавших.

Вечером оккупанты нанесли удар КАБами по с. Черное Купянского района. Авиабомбы попали в автомобиль с гражданскими. Погибли 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и их 17-летняя дочь.

"После первого прилета семья начала эвакуацию, переместились в авто, чтобы уехать и в этот момент повторный удар, который пришелся как раз в авто", - сообщили подробности в полиции Харьковщини.

Также 15 февраля враг ударил неустановленным боеприпасом по территории с. Липцы Харьковского района. А утром обстрелял Волчанск и пгт Белый Колодезь Чугуевского района.

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"В Двуречной в результате атаки дронами ранены двое местных жителей. Повреждены частные домовладения. В селе Катериновка сегодня ночью в результате вооруженной агрессии РФ поврежден частный дом, приусадебные здания. В Чугуеве повреждены многоквартирный дом, имущество Харьковоблэнерго, административное здание, авто, жилые дома", - добавили в полиции Харьковской области.