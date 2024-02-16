В Украине на стороне РФ воюют десятки тысяч наемников из Африки и Азии - Центр нацсопротивления

На стороне российской армии воюют десятки тысяч граждан Азии и Африки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины. россияне обещают им зарплату от 2000 до 4000 долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что российские спецслужбы активно привлекают граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны средней Азии.

Используют их в основном для штурма украинских позиций.

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"Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов с РФ об этом свидетельствуют, но не лично", - добавили в центре нацсопротивления.