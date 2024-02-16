В Украине на стороне РФ воюют десятки тысяч наемников из Африки и Азии - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"На территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины. россияне обещают им зарплату от 2000 до 4000 долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что российские спецслужбы активно привлекают граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны средней Азии.
Используют их в основном для штурма украинских позиций.
"Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов с РФ об этом свидетельствуют, но не лично", - добавили в центре нацсопротивления.