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Убийство 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова в Германии: Задержаны еще три подростка, их подозревают в соучастии

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В Германии задержаны три подростка, подозреваемые в соучастии в убийстве 17-летнего игрока молодежной сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Речь идет о 14-летнем немце греческого происхождения из Херне и двух сирийцах в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена, сообщили 16 февраля в германской полиции и прокуратуре. Их подозревают в соучастии в убийстве 17-летнего Ермакова", - говорится в сообщении.

Главным подозреваемым в убийстве следствие по-прежнему считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.

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Напомним, в немецком городе Дюссельдорфе в результате нападения вечером 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, его друг Артем Козаченко попал в реанимацию.

Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

По данным Федерации баскетбола Киева, на месте преступления были свидетели, местная полиция уже ведет дело.

В соцсетях обнародовали подробности трагедии: "В Германии арабы с ножами напали на двух игроков сборной Украины по баскетболу U-19. Один из игроков погиб, другой - в реанимации".

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Німець сирійського походження, німець турецького походження... Ще пару десятків років і в Німеччині за німця німецького походження будуть видавати фольксдойча з кацапщини.
  • Andrew86
    євроідіоти зробили свої власні країни непридатними для життя. звірятка плодять нових звірят, а потім усе життя сидять на шиях Європейських платників податків. Україні приготоване те саме? Чи наша влада включить мізки та совість?
  • Tychus Findlay
    Ці завезені, копчені тварюки активно розмножуються і скоро будуть повністю домінувати в Західній Європі. Подяка комсомолці Меркель та іншим лівацьким покидькам.
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