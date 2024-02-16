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Россия собирается мобилизовать в 2024 году 400 тыс. человек, - FT

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Россия без объявления общей мобилизации собирается отправить в 2024 году в армию 400 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно также отмечает, что за год РФ произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. FT пишет, что Россия восстанавливает свою военную промышленность со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

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"Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет", - говорится в материале.

Издание пишет, что Запад бьет тревогу из-за воинственных намерений России.

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"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот в основном нетронуты, и Россия все еще является крупным ядерным государством", - цитирует FT неназванного британского чиновника.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    У кацапів не хватає клепки задати собі питання:
    - А куди пропало 400 тисяч, раніше мобілізованих ?
  • Олександр САТ РЕМ
    Чого ? тцкашна гопота пакує людей аж гай шумить .
  • Андрій Саган
    тебе ні,ти на дивані забився уже другий рік і з дому не виходиш
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