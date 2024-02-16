Конгресс США уже "несколько недель" знает об угрозе разработки РФ противоспутникового оружия, - спикер Джонсон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
По словам Джонсона, впервые о том, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал, ему сообщили в январе. Однако эта угроза стала известна на этой неделе благодаря публичному предупреждению главы Палаты представителей по разведке Майку Тернеру.
"Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в январе письменно", - отметил спикер Палаты представителей.
Письмо президенту было отправлено 31 января.
По словам законодателей, в четверг вечером в Капитолии для них провели брифинг советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона.
"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем это", – добавил Джонсон.