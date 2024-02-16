Украине необходимы надежные гарантии безопасности после войны из-за ее длинной границы с РФ, - Кирби

Украине необходимы надежные гарантии безопасности, поскольку ее народ будет опасаться агрессии России и после окончания нынешней войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью польскому изданию Interia сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что пока идет война, Украине нельзя думать о членстве в НАТО.

"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое нужно сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства", - сказал Кирби.

Он отметил, что, независимо от сроков и итогов сегодняшней войны, у Украины будет длинная граница с Россией.

"Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще существующей угрозы со стороны России", – заявил представитель администрации США.

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Чиновник подчеркнул, что одновременно Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО, и в Киеве об этом знают.

Напомним, нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, не рассмотрев вопрос о помощи Украине. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.