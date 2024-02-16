Зеленский прибыл с визитом в Германию. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибыл с визитом в Берлин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности.

Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", – отметил он.

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Ожидается, что Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с Шольцом в 12 часов, а вскоре после этого будет подписано соглашение по безопасности. После этого Зеленский и Шольц проведут пресс-конференцию, запланированную примерно на 13:00.

В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.

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