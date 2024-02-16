Лавров боится, что Украина получит дальнобойное оружие, которое достанет до "сердца России"
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, что ЕС якобы составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, способного поражать цели далеко в тылу в России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России", - заявил Лавров.
Он добавил, что европейцы якобы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.
Лавров также повторил обычные кремлевские тезисы о том, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.