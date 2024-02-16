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Лавров боится, что Украина получит дальнобойное оружие, которое достанет до "сердца России"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, что ЕС якобы составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, способного поражать цели далеко в тылу в России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России", - заявил Лавров.

Он добавил, что европейцы якобы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.

Читайте: Россия готова завершить войну "дипломатически". Захваченного не вернет, - Лавров

Лавров также повторил обычные кремлевские тезисы о том, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Дєжурноє ржаніє. З такими союзниками, як у України, коняка може спати спокійно.
  • AbOriginal_UA
    Не обов'язково дістати до серця, буде добре жахнуть вам по яйцям !
  • Salvador Dali
    Болваны из шапито не способны провести результативные переговоры по получению дальнобойки,шестерка суперменеджеров может только создавать отменную систему казнокрадства.
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