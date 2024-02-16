Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Воины пытаются прорвать "кольцо" оккупантов, и это получается, - 3-я ОШБр. ВИДЕО

Уже более 12 суток воины 3-й отдельной штурмовой бригады занимают полосу ответственности внутри Авдеевки.

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил заместитель командира 3-й ОШБр Вооруженных сил Украины майор Родион Кудряшов, передает Цензор.НЕТ.

"Противник действительно очень сильно превосходит нас. Среди подразделений, действующих против нас, - не только моторизованные и механизированные стрелковые подразделения. Есть и спецподразделения, в частности, ГРУ ВС РФ, которые являются флагманом в давлении на город Авдеевку. Относительно боев, которые идут в городе, относительно наших позиций: на некоторых участках ситуация критическая, напряженная. В некоторых случаях у нас - на 180 градусов, в некоторых есть даже 360 градусов (окружения. - Ред.). Мы пытаемся выровнять ситуацию, и на данный момент ситуация тяжелая, но контролируемая", - сказал Кудряшов.

"Есть возможность это, скажем так, внутреннее кольцо раскрыть с помощью ударно-штурмовых действий. В принципе, у нас сегодня это получается", - отметил он.

Кудряшов подтвердил, что в Авдеевке продолжаются маневры ВСУ, о которых ночью заявил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Есть определенные этапы этих действий. Первое: нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей. То есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, чтобы удерживать линию оборону. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города, и тоже переходим на более выгодные позиции, для того чтобы качественнее сопротивляться", - добавил он.

Кудряшов также прокомментировал информацию о захвате российскими военными укрепрайона "Зенит". По его мнению, это событие оказывает психологическое влияние на российских военных, но у армии России нет достаточных сил, чтобы удерживать эти позиции.

"Это больше агитация относительно "успешных" действий Российской Федерации. На сегодняшний день противник, по всей информации, не имеет мощных позиций, для того, чтобы их удерживать", - отметил он.

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