Лукашенко заявил о задержании украинских "диверсантов": "Болотами переползали границу"
6 21235
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о задержании на западе страны диверсантов из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские государственные СМИ.
"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, болотами, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий – прежде всего для осуществления диверсий на территории России и Беларуси", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что среди задержанных есть белорусы.
Лукашенко также посетовал, что за неделю якобы происходит по 2-3 таких "диверсии".
Напомним, с 15 февраля Беларусь ввела режим контртеррористической операции в части Гомельской области у границы с Украиной. В Госпогранслужбе Украины говорят, что не фиксируют активных действий на границе с Беларусью.