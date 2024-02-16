Лукашенко заявил о задержании украинских "диверсантов": "Болотами переползали границу"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о задержании на западе страны диверсантов из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские государственные СМИ.

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, болотами, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий – прежде всего для осуществления диверсий на территории России и Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что среди задержанных есть белорусы.

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Лукашенко также посетовал, что за неделю якобы происходит по 2-3 таких "диверсии".

Напомним, с 15 февраля Беларусь ввела режим контртеррористической операции в части Гомельской области у границы с Украиной. В Госпогранслужбе Украины говорят, что не фиксируют активных действий на границе с Беларусью.