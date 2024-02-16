Разоблачена экс-начальник "Роспочты", которая во время оккупации Изюма работала на рашистов, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
До полномасштабного вторжения РФ женщина была обычной работницей в одном из отделений ГП "Укрпошта". После захвата города женщина поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.
"За это агрессор назначил ее на руководящую должность. В рядах псевдоучреждения злоумышленница организовала адресную рассылку пропагандистских газет страны-агрессора по домам местных жителей. Также коллаборантка в сопровождении вооруженных оккупантов принудительно раздавала кремлевскую "макулатуру" всем посетителям захваченной почты.
В этих "изданиях" российские авторы оправдывали полномасштабное вторжение России, восхваляли местных гауляйтеров и призывали людей поддержать захватчиков. Кроме того, фигурантка пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с символикой страны-агрессора", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, после деоккупации Изюма женщина пыталась избежать правосудия, имитируя надуманный статус "вне политики".
Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме пособничества в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время она находится под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.