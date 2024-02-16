Страны НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции РФ, - FT

Новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту предостережений со стороны западных правительств, предупреждающих о возможном нападении РФ на страны Альянса. Страны НАТО должны инвестировать больше средств в оборону.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории", - заявил представитель британской военной разведки.

Другой британский военный чиновник отметил, что воинственные "намерения России все еще существуют".

Одной из причин тревоги западных чиновников является возрождение Россией своей промышленной оборонной машины в течение прошлого года, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО к концу десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность", - подчеркнул он.

Объединенное командование НАТО по поддержке и обеспечению, командный центр Североатлантического союза в южногерманском городе Ульм, разрабатывает планы развертывания военных сил НАТО по всей Европе, а также их поддержки и усиления в случае конфликта с Россией.

Отмечается, что будут использованы уроки, полученные в ходе учений Steadfast Defender, которые моделируют широкомасштабный конфликт с врагом на востоке НАТО, что делает их величайшими военными учениями в истории Альянса со времен холодной войны.

Возглавляющий комитет НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что учения были направлены на "подготовку к конфликту с Россией".

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Генерал сэр Патрик Сандерс, покидающий пост главы британской армии, предупредил, что население Великобритании должно быть готово к потенциальной войне с Россией.

FT также ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что у Киева есть "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.

Однако некоторые члены Североатлантического союза скептически относятся к тому, что российский диктатор планирует напасть на члена НАТО.

"Мы считаем, что он (Путин, – ред.) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет воевать с НАТО", - добавил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.