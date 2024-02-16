Госпогранслужба об украинских "диверсантах" в Беларуси: Лукашенковский абсурд не прекращается

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает подыгрывать террористической России и делает заявления о якобы угрозе со стороны Украины только для своей внутренней аудитории.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его слова - очередное подтверждение этому. У нас они, конечно, могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза", – заметил он.

Их "контртеррористическая операция", которую, по утверждению Лукашенко, никто не заметил, и это хорошо, потому что "не их ума дело", как только началась, как сразу и закончилась, подчеркнул спикер ГПСУ.

"С результатом "куча диверсантов и куча взрывчатки". Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его "тоннах оружия", которое они "задерживали из Украины", а еще лучше помню, откуда произошло вторжение России", - добавил Демченко.

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