На Харьковщине идентифицировано 875 из 1008 тел погибших во время оккупации, - Нацполиция
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На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранителям удалось идентифицировать 875 из 1008 тел погибших. 29 из них – это дети.
Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оставил после себя 1008 тел убитых и погибших, из которых 29 - дети. Полицейскими на сегодня идентифицировано 875 человек, и эта работа не останавливается ни на день", - говорится в сообщении.
Полицейские области зарегистрировали в Харьковской области почти 17 тыс. военных преступлений оккупантов.
Только в Купянске российские оккупанты убили 200 гражданских и ранили более 750 человек.
Также захватчики повредили более 2,5 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры.