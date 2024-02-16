В Купянском районе ускорена эвакуация гражданского населения из-за усиления вражеских обстрелов, - ОВА

В связи с усилением российских обстрелов в течение последнего месяца и хаотическими атаками оккупантов, растет количество желающих эвакуироваться из Купянского района Харьковской области.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"За последний месяц мы фиксируем увеличение ударов по нашим гражданским населенным пунктам. Удары наносят и по Купянску, и по населенным пунктам в Купянском районе. Враг бьет, не разбираясь: не привязывает удары ни к логистическим маршрутам, ни к предприятиям, ни к критической инфраструктуре – абсолютно хаотические удары со всех видов вооружения", - отметил он.

По словам Синегубова, эвакуация, которая была объявлена из 27 населенных пунктов, происходит активнее, поскольку гражданские понимают, что речь идет уже фактически об их жизни.

Глава ОВА добавил, что с этого направления за месяц вывезли более 1000 человек, из них 60 - дети.

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