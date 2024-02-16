Рашисты сбрасывают на Авдеевку по 60-80 КАБ в течение суток, - Жорин

Российские захватчики сбрасывают на Авдеевку огромное количество управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевка – это КАБы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества".

Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, постройки после прилета одного только КАБа просто превращаются в яму. А на нас они сбрасывают по 60-80 штук за сутки (!!)

Просто представьте, в каких условиях здесь сегодня воюют наши бойцы", - отметил он.

Читайте также: Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Воины пытаются прорвать "кольцо" оккупантов, и это получается, - 3-я ОШБр. ВИДЕО