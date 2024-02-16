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Рашисты сбрасывают на Авдеевку по 60-80 КАБ в течение суток, - Жорин

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авдіївка
Российские захватчики сбрасывают на Авдеевку огромное количество управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевка – это КАБы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества".

Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, постройки после прилета одного только КАБа просто превращаются в яму. А на нас они сбрасывают по 60-80 штук за сутки (!!)

Просто представьте, в каких условиях здесь сегодня воюют наши бойцы", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Олександр Радченко 67c5f13a
    І тому ви відправили азовців туди ?
  • Andrew Moon
    Як тільки почалися новини про "безкінечні резерви" орків стало все зрозуміло.
    Це найгірша, найбездарніша оборонна операція ЗСУ, такого не було за всю війну, навіть на початку, - просто пистець що там зараз відбувається...
  • Aleks Wav
    Подвоїли кількість відосиків-гундосиків на добу!
    Потужна відповідь незламного *******.
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