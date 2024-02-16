Главный оппонент Путина Навальный умер в российской колонии
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Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Информацию сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Навальному проводили все необходимые реанимационные мероприятия, положительных результатов они не дали", - отметили там.
Отмечается, что после прогулки Навальному стало плохо. И он упал в обморок. Пока причины смерти устанавливаются.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X сообщила: "Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим".