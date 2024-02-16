Украина и Германия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

В Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германией".

Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

Также смотрите: Зеленский начал переговоры с Шольцом: Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российской агрессии", – прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.