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Украина и Германия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

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зеленський,шольц
В Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германией".

Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

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"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российской агрессии", – прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц
Зеленский и Шольц подписали Соглашение о гарантиях безопасности
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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    то тепер буданов буде впевнений за безпеку Порошенка? Його вже *********?
  • Полтава и Харьков
    Цією Угодою як лупонемо по Авдіївці. А Порошенка за зброєю не випустив, ****. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
    15.02.24 Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
  • Tychus Findlay
    Якби Пороху дійсно щось загрожувало в Європі, то зелені б його силоміць туди випхали.
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