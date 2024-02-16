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Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс

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рінкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот был жестоко убит Кремлем.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать о подлинной природе нынешнего российского режима", - отметил Ринкевичс и выразил соболезнования семье и друзьям Навального.

Едгарс Рінкевичс

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапская ********* - ублюдочное явление.
    Невозможно построить на её месте что-то новое, какую-то утопическую Россию Будущего...
    ********* должна быть разрушена до основания и исчезнуть как явление.
  • Andrew Moon
    Навчальний це ваша Европа.
    Впевнена що з ху-йлами можна домовитись, провести пєрєгавори. Достукатись до совісті.
    Шо воно вмєняєме.
    А там просто зло, абсолютна чорна срака яка вбиває просто тому що може, без жодних причин...
  • Garry Dron
    Як би Навальний не трендів що Крим повератати Україні не треба бо це "не бутерброд", може прожив і довше, Україна була б на боці такого політика, а так здох ще один імперець кацапський.
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