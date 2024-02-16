Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот был жестоко убит Кремлем.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Что бы вы ни думали об Алексее Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать о подлинной природе нынешнего российского режима", - отметил Ринкевичс и выразил соболезнования семье и друзьям Навального.
Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.