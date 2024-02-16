Цена победы России будет просто неприемлема для наших обществ, Путин не удовлетворится Украиной, - глава МИД Франции Сежурне

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что необходимо поддерживать Украину любой ценой и не поддаваться унынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Сежурне в своей статье в Le Monde.

"Цена победы России будет просто неприемлема для наших обществ. Россия не удовлетворится Украиной. Победа Москвы лишь поощрит Путина преследовать свою экспансионистскую химеру", - говорится в статье.

По его мнению, приложенные для поддержки Украины усилия - ничто, по сравнению с той бедой, которая ждет Францию и Европу в противном случае.

"Разрешить России победить в Украине означало бы поощрить ее продолжать одиозный шантаж. Европа, мир и французский народ испытали бы беспрецедентный экономический шок. Позволить России захватить украинские черноземы означало бы отказаться от своего продовольственного суверенитета, смириться с безудержной инфляцией и предоставить России беспрецедентные средства давления и вымогательства", - пишет Сежурне.

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Он добавляет, что в случае победы России, она завладеет украинскими черноземами, а значит и 30% мирового экспорта пшеницы. Кроме того, в случае постоянного контроля над ЗАЭС, Европа будет жить под постоянным ядерным шантажом. Сейчас Россия стремится разрушить европейский порядок безопасности.

"Если Россия продвинется в Украине, нас ждет постоянная угроза, ежедневная дестабилизация и возможность продолжения войны. Опасность не остановится на границах Европейского Союза и НАТО. Наши союзники и партнеры в Восточной Европе уже сталкиваются с ней", - подчеркнул Сежурное.

Гипотетическая победа Путина будет означать, что "на нашем континенте будут безнаказанно совершаться самые ужасные зверства, которые снова превратят наши страны в кровавые земли. Другие агрессивные государства без колебаний применят силу для достижения своих целей".

Министр настаивает, что продолжать поддержку Украины "любой ценой" является единственным разумным решением. Поэтому усилия, которые Франция и Европа прилагают сегодня вместе с Украиной, разумны.

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Глава внешнеполитического ведомства Франции призывает соотечественников не поддаваться усталости и безразличию, поскольку на карту в Украине поставлено будущее Европы.