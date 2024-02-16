Финансирование Украины отвечает суверенным интересам США, пакет помощи выдержит политическую борьбу в Конгрессе, - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что финансирование Украины Соединенными Штатами отвечает их собственным "суверенным интересам". Она уверена, что пакет помощи Киеву выдержит политическую борьбу в Конгрессе.

Об этом она сказала в комментарии Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Наша надежда основывается на понимании того, что политика является политикой, но суверенный интерес Соединенных Штатов в сохранении демократии по всему миру будет преобладать с обеих сторон", - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, отсутствие финансирования за последние несколько месяцев повлияло на ликвидность бюджета Украины и ее способность разрабатывать военные планы.

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Украинское правительство работает над "планами Б и В" на случай, если дефицит финансирования сохранится.

"Мы со своей стороны занимаемся планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств", – добавила Стефанишина.