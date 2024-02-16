Принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, - Тарнавский
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"После многих месяцев противостояния командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативного обстановки", - говорится в сообщении.
По словам командующего, тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.
"Пока идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - добавил он.