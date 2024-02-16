В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального: Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств
Смерть российского оппозиционера Алексея Навального вызвала бурную реакцию в НАТО и ЕС. Российский режим обвинили в смерти политика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и озабочен".
"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств его смерти", - сказал Столтенберг.
Также премьер Британии Риши Сунак отметил, что это "ужасная новость" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".
Что сказали лидеры ЕС:
Президент Совета ЕС Шарль Мишель в соцсетях заявил, что российский режим ответственен за смерть российского оппозиционера Навального.
Глава Европарламента Роберта Мецола написала, что в ЕС "ужаснулись" известию о смерти.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обвинила режим Путина в пытках к смерти "одного из последних символов демократии в России".
Министр иностранных дел Швеции заявил, что если новость о смерти Навального правдива, то это еще одно из "ужасных преступлений" режима Путина.
Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.