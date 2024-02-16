"Правками Лозового" власть "отмазала" Татарова, но те же нормы не применяет по делу Мазепы, - Шабунин

Суд не применяет "правки Лозового" по некоторым делам, поэтому они не могут "спасать" бизнес.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера суд на девять месяцев продолжил расследование в отношении Игоря Мазепы. Судья мог отказать в продолжении, что фактически похоронило бы это дело. Такое право судьи – одна из составляющих "правок Лозового", которой власть отмазывает своих коррупционеров. Например, в процессуально аналогичной ситуации суд отказался продолжить расследование против Татарова, чем финально добил дело НАБУ/САП.

Ой, неправда. Ситуации не аналогичны", – отметил он.

По словам Шабунина, подозрение Татарову касалось недавних событий, а не эпизода 12-летней давности как у Мазепы.

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"И доказательств по Татарову НАБУ собрало значительно больше, чем ГБР - по Мазепе. Вот вам конкретный пример того, как "правками Лозового" власть отмазывает "своих", но те же нормы не применяются, когда силовики разрушают бизнес.

Так что, когда кто-то (особенно от власти) рассказывает, что "правки Лозового" прямо очень "спасают бизнес" - тыкайте его лицом в, например, этот кейс", - подытожил глава ЦПК.

Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС. Установлено, что входили в нее почти 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

23 января апелляционный суд уменьшил Игорю Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн и бизнесмен вышел из-под стражи.

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