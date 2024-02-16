3 ОШБр о ситуации в Авдеевке: Против нас не менее 15 тыс. рашистов. Потери оккупантов - 4,2 тыс. убитыми и ранеными

Против сил 3 ОШБр в Авдеевке воюют не менее 15 тыс. российских военных.

Об этом в Telegram сообщила 3 отдельная штурмовая бригада, передает Цензор.НЕТ.

"Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке — не менее 15 тысяч личного состава армии врага", – говорится в сообщении.

Предварительно реальное количество потерь оккупантов оценивается в 4 200 человек убитыми и ранеными.

"Весомые потери понесет и 30-я омсбр вс рф. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии.

По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии. Против украинских сил, в частности, воюет 114 отдельная мотострелковая бригада — бывший 11 отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

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Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.

В 3 ОШБр подчеркнули, что несмотря на то, что оккупанты понесут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.