Семьи из прифронтовых городов Донбасса, постоянно находящихся под вражескими обстрелами, ищут жилье

Многие семьи из Покровска, Новогродовки, с территории Селидово, Мирнограда и других городов Донецкой области ищут убежища. Города страдают от регулярных обстрелов.

Об этом сообщила журналистка Ирина Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, ситуация на востоке напряженная. С вашей помощью нам удается помочь расселить людей. Но есть еще люди, которым нужна помощь. Отзовитесь, кто еще имеет дома для сдачи в аренду", - отметила она.

Семья – 5 человек (3 детей) из Новогродовки. Муж на защите Родины. Нужно жилье в аренду для жены и детей. Оплата гарантирована.

Телефон: 0500126280 - Андрей

Или 0664353572 – Ирина, редакция.

Также другая семья ищет квартиру или дом для сдачи внаем с условиями. Аренда до 5 тыс. грн. Порядочная семья.

Телефон: 095-107-19-11 - Антон

Семья ищет квартиру или дом для сдачи внаем с условиями. Аренда до 5 тыс. грн. Порядочная семья.

Телефон: 095-107-19-11 - Антон

Или 0664353572 – Ирина редакция.

Кроме того, нужно найти жилье для семей с детьми.

"Добрый вечер! Очень прошу о помощи! Очень нужно жилье для двух семей, есть котик. Мы из прифронтового города Новогродовка Донецкая область. В городе регулярные прилеты... Ребенок 9 лет очень боится, рассматриваем как дом, квартиру так и общежитие. Ищем по местным группам и ОЛХ, но пока тишина… Большое спасибо за помощь!", - пишет одна из жительниц Донетчины.

Контакты для помощи

066-98-78-710 – Инна

066-43-53-572 – Ирина, редакция.

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