Мировые лидеры отреагировали на новость о смерти Навального: "Это мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим" (обновлено)

Мировые лидеры прокомментировали информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Навальный смело боролся против коррупции. Путинская Россия сфабриковала против него обвинения, отравила его, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб", - отметил он.

Кэмерон подчеркнул, что Путин должен понести ответственность за произошедшее.

"Никто не должен сомневаться в ужасающей природе его режима", - добавил глава МИД Британии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. "Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто отважился выступить против автократии", – написала она.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем заявлении отметила, что глубоко шокирована и возмущена новостью о внезапной смерти Навального в тюрьме. "Российские власти должны провести немедленное и тщательное расследование и представить выводы общественности в соответствии со своими международными обязательствами", - заявила она, добавив, что это добавляется ко всем тем преступлениям, которые уже были совершены российским режимом.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос уверен, что российское государство, которое пыталось отравить Навального, незаконно заключило в тюрьму и систематически подвергало ужасному и бесчеловечному обращению, несет полную ответственность за его смерть.

Вице-президент США Камала Гаррис на Мюнхенской конференции по безопасности заявила: "Это ужасная новость… Если это подтвердится, это будет еще одним признаком жестокости Путина. Какую бы историю они (в Москве – ред.) не рассказывали, Россия несет всю ответственность".

"Я молюсь за его семью, за его жену Юлию, которая сегодня здесь с нами", – добавила вице-президент.

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что известие о смерти Навального – это строгое напоминание об ужасном подавлении инакомыслия режимом РФ.

Глава Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что смерть Навального - "трагедия для всех защитников демократии и прав человека". "Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию", – добавила она.

"Алексей Навальный не умер в тюрьме, его убила жестокость Кремля, цель этого - во что бы то ни стало заставить оппозицию замолчать. Российский режим должен столкнуться с последствиями. Его нужно привлечь к ответственности", - написал президент Литвы Гитанас Науседа.

Эстонский лидер Алар Карис также подчеркнул, что Кремль "десятилетиями заставлял молчать оппонентов режима". Он упомянул и других жертв режима в РФ – Анну Политковскую, Александра Литвиненко, Бориса Немцова. Карис выразил соболезнования семье Навального и "всем, кто борется за свободу".

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал сообщение о смерти Навального, отметив, что это иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима.

"Очень шокирован новостью о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Это иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима. Навальный боролся за демократические ценности и против коррупции. Ему пришлось заплатить за свою борьбу, пока его содержали в самых жестоких и нечеловеческих условиях. Я желаю сил его семье, близким и всем, кто вместе с ним боролся за перемены в России", – написал он в соцсети Х.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что смерть Навального напоминает миру о реальности путинского режима. Об этом он написал в соцсети Х.

"Алексей Навальный пожертвовал своей жизнью, чтобы противостоять системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования его семье и друзьям, а также российскому народу", - отметил Сежурне.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.