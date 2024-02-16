Киев считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше, - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше и ожидает от польских властей должного реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.

Об этом заявил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше.

Последними примерами стали особенно радикальные проявления — порча украинского зерна на границе и демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами.

Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности.

Украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное.

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Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины будут только подрывать способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостояния.

Украина глубоко благодарна как польским властям, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь на протяжении двух лет полномасштабного вторжения России. Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

Ожидаем, что аналогичный подход будет поддерживать и власть Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.

Убеждены, что любые попытки подорвать фундамент солидарности между нашими странами и народами не увенчаются успехом. Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой есть общее европейское будущее", - говорится в заявлении.

Блокировка границы с Украиной в Польше

Польские аграрии 9 февраля приступили к блокированию нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. По словам организаторов забастовки из независимого профсоюза фермеров "Солидарность", блокировка дорог вблизи пунктов пропуска продлится до 10 марта. А 20 февраля они намерены полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Протестующие заявляют, что для рентабельности сельскохозяйственного производства проблема состоит в "неконтролируемом наплыве товаров из Украины после открытия границы ЕС".

11 февраля у пограничного перехода в Дорогуск участники акции протеста сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины, в результате чего зерно частично высыпалось на дорогу. По подсчетам, из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.

Районная прокуратура города Хелм начала следствие по данному факту.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский принес извинения за высыпанное фермерами украинское зерно.