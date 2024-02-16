Новости

Правительство приняло постановление о запуске образовательного приложения "Мрія"

1 81217
додаток,мрія,застосунок
В Украине скоро запустят образовательное приложение "Мрія". Цифровизация изменит подход к обучению и сделает его современным и удобным для учащихся, учителей и родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. Мрія поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", - написал Федоров.

В приложении будет:

  • библиотека контента (учебные материалы), который требуется конкретному ребенку,
  • информация об образовательных программах, курсах, внешкольные активности, олимпиады, кружки,
  • видеоматериалы.
  • информация об обучении и успешности учащихся
  • Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

"Запуск Мрії будет прорывом. За качественным образованием - будущее", - подчеркнул министр.

Как отметили в Минцифре, Мрія – цифровая революция в образовании, она поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его.

Читайте также: В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о разных видах опасностей, стихийных бедствиях и инструкциях по дальнейшим действиям

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Evgeny N
    На "Дії" напиляли, але після останніх "досягнень" вона вже не перспективна. Тепер пиляти будуть в "Мрії" - ті ж яйця (більше, ніж по 17), але вид з боку...

    Про уніфіковане програмне забезпечення для дронів - ні слова, навіть думки немає!
  • Погрібний Олександр
    Гербалайфщик Хвьодоров Міша Альберьтович і українська освіта - ну зовсім несмішно!
  • CrossFirenko
    "Я маю мрію..." - Зе.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости