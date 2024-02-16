Правительство приняло постановление о запуске образовательного приложения "Мрія"

В Украине скоро запустят образовательное приложение "Мрія". Цифровизация изменит подход к обучению и сделает его современным и удобным для учащихся, учителей и родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. Мрія поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", - написал Федоров.

В приложении будет:

библиотека контента (учебные материалы), который требуется конкретному ребенку,

информация об образовательных программах, курсах, внешкольные активности, олимпиады, кружки,

видеоматериалы.

информация об обучении и успешности учащихся

Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

"Запуск Мрії будет прорывом. За качественным образованием - будущее", - подчеркнул министр.

Как отметили в Минцифре, Мрія – цифровая революция в образовании, она поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его.

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