Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд г. Киева по жалобе адвокатов обязал внести сведения о преступлении, совершенном по делу Романа Червинского, когда к нему не пускали защитников во время вручения ему второго фиктивного Уведомления о подозрении.

Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Червинского Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Червинского:

Шевченковский районный суд г. Киева по моей жалобе обязал внести сведения о преступлении, совершенном по делу Р. Червинского.

Такой результат получен впервые за 11 месяцев, поскольку до сих пор все многочисленные жалобы защиты относительно преступных действий по делу судом не удовлетворялись.

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Наше Заявление о преступлении касалось событий, когда адвокатов не допускали к Роману для предоставления правовой помощи при вручении ему второго фиктивного Уведомления о подозрении.

Данное сообщение о подозрении не имеет ничего общего с понятием "уголовное производство", а направлено только на дискредитацию Романа, как личности", - рассказал адвокат.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.