США продолжат поддерживать Украину оружием и ресурсами, - вице-президент Харрис

США продолжат помогать Украине вооружением и ресурсами.

Об этом вице-президент США Камала Харрис сказала на Мюнхенской конференции по безопасности во время дискуссии о роли США в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей речи Харрис отметила, что два года назад, когда она впервые принимала участие в форуме в Мюнхене, накануне вторжения России в Украину, многие думали, что Киев упадет через несколько дней. Но храбрость народа Украины вместе с лидерством президента Зеленского и коалиции из 50 стран во главе с США позволили Украине достичь того, что многие считали невозможным.

"Сегодня Киев свободен и силен. При лидерстве Соединенных Штатов мир объединился, чтобы защитить основные принципы суверенитета и территориальной целостности и остановить империалистический авторитарный режим", - сказала вице-президент США.

По ее словам, нет сомнений, что развязанная Путиным война уже стала полным провалом для России, поскольку Украина вернула более половины оккупированных в начале вторжения территорий, а российская армия потерпела серьезные неудачи. В частности, за два года потеряла 2/3 своих танков, более трети Черноморского флота и более 300 тысяч воинов, что в пять раз превышает потери за 10 лет войны в Афганистане.

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"Мы также наложили на Россию экономические санкции за ее агрессию и вместе с нашими партнерами из "Большой семерки" заморозили суверенные активы и дали понять, что Москва должна заплатить за ущерб и разрушение, нанесенные Украине", - отметила Харрис.

Она приветствовала недавнее решение Евросоюза о создании Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы в размере $54 миллиарда, в дополнение к более чем $100 миллиардам, которые европейские союзники и партнеры уже передали Украине.

"Вы четко дали понять, что Европа будет и дальше твердо поддерживать Украину. И я уверяю, что президент Джо Байден и я тоже поддерживаем Украину, и в партнерстве с двухпартийным большинством в обеих палатах Конгресса США мы будем работать над обеспечением Украины вооружением и ресурсами, в которых она так нуждается", - сказала Харрис, обращаясь к собравшимся.