Германия профинансирует строительство 2 тыс. квартир для переселенцев в 5 областях Украины

За счет средств Германии в 5 областях Украины будет построено до 2 тыс. квартир для переселенцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международной организации по миграции.

Проект, финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития, предусматривает строительство до 2 тыс. квартир для около 6 тыс. человек в городах:

Хотин и Черновцы Черновицкой области,

Коломыя Ивано-Франковской области,

Ирпень и с. Горенко Киевской области,

Агрономическое, Ладыжин и Хмельник Винницкой области,

Старый Самбор, Дрогобыч и Каменка-Бугская Львовской области.

Последние две громады принимают переселенцев из Северодонецка Луганской области.

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