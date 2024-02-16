Новости

Германия профинансирует строительство 2 тыс. квартир для переселенцев в 5 областях Украины

6 14824
будівництво
За счет средств Германии в 5 областях Украины будет построено до 2 тыс. квартир для переселенцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международной организации по миграции.

Проект, финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития, предусматривает строительство до 2 тыс. квартир для около 6 тыс. человек в городах:

  • Хотин и Черновцы Черновицкой области,
  • Коломыя Ивано-Франковской области,
  • Ирпень и с. Горенко Киевской области,
  • Агрономическое, Ладыжин и Хмельник Винницкой области,
  • Старый Самбор, Дрогобыч и Каменка-Бугская Львовской области.

Последние две громады принимают переселенцев из Северодонецка Луганской области.

Читайте также: В Раде создана рабочая группа по решению жилищных вопросов ВПЛ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Фінансувати не треба,******** гроші.Побудуйте або хоч проконтролюйте наших(які вони наші?)клептоманів.
  • Харьков Сумской
    Україні потрібна зброя! Квартири почекають.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вертайся та скажи це в Україні поц
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости