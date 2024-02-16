Германия профинансирует строительство 2 тыс. квартир для переселенцев в 5 областях Украины
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За счет средств Германии в 5 областях Украины будет построено до 2 тыс. квартир для переселенцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международной организации по миграции.
Проект, финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития, предусматривает строительство до 2 тыс. квартир для около 6 тыс. человек в городах:
- Хотин и Черновцы Черновицкой области,
- Коломыя Ивано-Франковской области,
- Ирпень и с. Горенко Киевской области,
- Агрономическое, Ладыжин и Хмельник Винницкой области,
- Старый Самбор, Дрогобыч и Каменка-Бугская Львовской области.
Последние две громады принимают переселенцев из Северодонецка Луганской области.