ВСУ в течение 16 февраля отразили атаки врага на 4 направлениях, под Авдеевкой отбиты 27 штурмов, враг продолжает попытки захватить город, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00 16.02.2024 по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот двадцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Некоторые подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды, Гатище Катериновка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Студенок, Бояро-Лежачие, Кондратовка, Беловоды, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Терны Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 7 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

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На Запорожском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривное, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ромашково, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял Херсон из реактивных систем залпового огня.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационным станциям противника".