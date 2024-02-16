Американские конгрессмены из обеих партий представили новый законопроект с поддержкой Украины, - The Hill

Двухпартийная группа умеренных конгрессменов в Палате представителей США представила в пятницу законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню вместе с мерами по усилению границы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении The Hill

"Это предложение направлено на то, чтобы выйти из длительного "тупика" о предоставлении военной помощи Киеву — на фоне предупреждений о том, что украинским силам не хватает оружия", - отмечается в сообщении.

Законопроект предусматривает, в том числе, более жесткие меры безопасности на границе, на чем настаивают консерваторы Палаты представителей и лично спикер Майк Джонсон, отказавшийся от версии Сената, принятой ранее на этой неделе.

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Принимавший участие в переговорах по новому законопроекту конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что лично проголосовал бы за версию Сената с $95 миллиардами в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако он признал, что спикер Майк Джонсон "оказался перед сложной ситуацией" в Палате представителей, поэтому новый законопроект, по его словам, должен стать компромиссом для всех.

Проект Закона H.R.7372 "О защите границ и защите демократий" предусматривает выделение $66,32 миллиарда Министерству обороны США в поддержку стран, находящихся в состоянии боевых действий. В том числе речь идет о выделении около $47 миллиардов для Украины, $10 миллиардов для Израиля, $5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона, а также $2 миллиарда для операций Центрального командования США, отмечает The Hill.

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