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Американские конгрессмены из обеих партий представили новый законопроект с поддержкой Украины, - The Hill

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сша,конгрес
Двухпартийная группа умеренных конгрессменов в Палате представителей США представила в пятницу законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню вместе с мерами по усилению границы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении The Hill

"Это предложение направлено на то, чтобы выйти из длительного "тупика" о предоставлении военной помощи Киеву — на фоне предупреждений о том, что украинским силам не хватает оружия", - отмечается в сообщении.

Законопроект предусматривает, в том числе, более жесткие меры безопасности на границе, на чем настаивают консерваторы Палаты представителей и лично спикер Майк Джонсон, отказавшийся от версии Сената, принятой ранее на этой неделе.

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Принимавший участие в переговорах по новому законопроекту конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что лично проголосовал бы за версию Сената с $95 миллиардами в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако он признал, что спикер Майк Джонсон "оказался перед сложной ситуацией" в Палате представителей, поэтому новый законопроект, по его словам, должен стать компромиссом для всех.

Проект Закона H.R.7372 "О защите границ и защите демократий" предусматривает выделение $66,32 миллиарда Министерству обороны США в поддержку стран, находящихся в состоянии боевых действий. В том числе речь идет о выделении около $47 миллиардов для Украины, $10 миллиардов для Израиля, $5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона, а также $2 миллиарда для операций Центрального командования США, отмечает The Hill.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Al Kap
    Це не компроміс. Це перемога Трампа.

    Спікер конгресу не мае права відхиляти Закони прийняті Сенатом.

    Він забовьязанний поставити його на голосування! крапка.
    Як проголосують, це інша справа.

    Тому « новий закон» це маскіровка тупого порушення прийнятого порядка. Це стиль Трампа, який поводить себе як слон у посудній лавці. Йому плювати на Все…
    окрім самого себе.

    Зараз він спасав себе. Кордон, Україна, Ізраіль це все вде лісом.
    Бо якщо він не стане президентом- він сяде!
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Висновок: У світі не можна вірити нікому. У плані безпеки треба розраховувати ТІЛЬКИ на власні сили, тобто Україна має розвивати власне виробництво зброї й повернути на озброєння ЯЗ хочаб тактичного рівня. Звісно з ЯЗ треба чекати до перемоги України над рашистами бо зараз спроба отримати ЯЗ може відвернути союзників й призвести до втрати підтримки що не допустимо.
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