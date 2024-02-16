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Призываю НАТО закупить 1 миллион дронов украинских производителей, - руководитель Минстратегпрома Камышин на Мюнхенской конференции по безопасности

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камишін
Камышин призвал НАТО закупить 1 миллион дронов у отечественных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написалв телеграме.

Министр отметил: "Вчера Йенс Столтенберг объявил, что страны НАТО готовы поставить Украине миллион дронов – и я, как и каждый украинец, благодарен за эту поддержку.

Сегодня на Мюнхенской конференции безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Возможности есть, технологии есть, инженеры есть. Мы можем делать как дешевые FPV-дроны – так и вещи, которые летят более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентна.

Заказать миллион дронов в Украине — самый лучший способ сделать больше россиян хорошими".

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Топ комментарии

  • Tema9
    І ще Камишін забув додати щоб купували через ОПушних фірм-прокладок
  • Валентин Пруденко
    Ах...єть!!! А де обіцяний мильйон дронів від зеленої влади??? За українські кошти?!
  • vlad podolsky
    Розмріялись хлопці, а може вам ще купити один мільярд дерев за кошти НАТО ? А де 40 мільярдів на дрони за 2023 рік
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