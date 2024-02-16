ВСУ отходят с разрушенных позиций, резервы и боеприпасы им перебрасываются. Несколько бойцов попали в плен, - Тарнавский об Авдеевке

Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары по Авдеевке и пытается протиснуть нашу оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли.

Враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их по другим направлениям, и пытается протиснуть нашу оборону.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.

С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизней наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима.

Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но производится. К настоящему моменту нашим защитникам перебрасываются нужные резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения содержат определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой.

Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку.

Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января - 15 февраля 2024 г.).

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Враг платит высокую цену.

Держим строй. Слава Украине!", - написал Тарнавский.

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